ФК «Шахтер» досрочно завоевал титул чемпиона Украины (Фото)

Сегодня, 20 июня, в 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» обыграл «Александрию» и досрочно стал обладателем титула чемпиона Украины. В пресс-службе «горняков» рассказали о подробностях матча.

«Шахтер» подошел к матчу с преимуществом в 16 очков над ближайшим преследователем и был максимально настроен завоевать золотые медали уже сегодня. В стартовом составе команды Луиша Каштру обошлось без неожиданностей: в ворота вернулся Андрей Пятов, слева в обороне вновь сыграл Маркиньос Сиприано, а в центре поля с первых минут вышел Маркос Антонио.

Минимальный перевес. Не откладывая дело, «оранжево-черные» принялись атаковать и быстро добились успеха. Уже на 13-й минуте Шендрик сбил выходившего один на один Мораеса и вынудил арбитра назначить пенальти, который мощнейшим ударом реализовал Тайсон – 1:0. Через пару минут забил и сам Жуниор, лайнсмен зафиксировал у форварда офсайд. «Шахтер» не сбавлял оборотов и продолжал идти вперед, заставляя гостей всей командой прижиматься к собственным воротам. Опасно били издали Степаненко (взял кипер) и Сиприано (рикошет и угловой), в середине тайма мяч вновь побывал в сетке Билыка, но опять вне игры – теперь у Марлоса. В концовке включились и александрийцы: несколько опасных стандартов и выход Лучкевича один на один, который выиграл Пятов.

Золотой дубль Тете. А сразу после перерыва футболисты «Александрии» бросились в атаку и тут же перевернули ход матча. Сначала Банада головой замкнул навес партнера и сравнял счет, а еще спустя несколько минут Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной площади, и рефери указал на точку – Третьяков был точен. Теперь уже пришло время «горнякам» включаться в игру и демонстрировать свой характер. Помогла и нестандартная замена от Луиша Каштру, который вместо Степаненко выпустил на поле Тете. Именно молодой бразилец стал настоящим джокером. Уже спустя две минуты после своего выхода он здорово поймал мяч после навеса и пробил вратаря – 2:2. Вскоре он едва не повторил этот удар с кросса Сиприано, но в этот раз мяч прошел над перекладиной. Буквально обступив штрафную гостей, «оранжево-черные» продолжали давить на оборону соперника и в итоге добились своего на 78-й минуте: Коноплянка выполнил навес от лицевой, а Тете ударом головой вонзил мяч в сетку – 3:2! Хозяева сосредоточились на контроле ситуации и создали еще пару неплохих моментов, но в компенсированное время едва не подарили шанс сопернику – спас своевременный подкат Хочолавы.

3:2 – «Шахтер» обыгрывает «Александрию» и досрочно завоевывает золотые медали чемпионата Украины – 2019/20!

«Шахтер» (Донецк) – «Александрия» (Александрия) – 3:2 (1:0).

Киев, НСК «Олимпийский», без зрителей.

Голы: 1:0 Тайсон (13, пен.), 1:1 Банада (48), 1:2 Третьяков (51, пен.), 2:2 Тете (60), 3:2 Тете (78).

«Шахтер»: Пятов (к), Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77), Степаненко (Тете, 57), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 86), Марлос (Коваленко, 86), Тайсон, Мораес.