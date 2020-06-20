Коронавирус продолжает атаковать Славянск: На Донетчине – 7 новых случаев за сутки (Карта)

За сегодня, 20 июня, в Донецкой области зарегистрированы 7 новых случаев COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Новые инфицированные выявлены: в Славянске – 6 человек и в Черкасской объединенной территориальной громаде (ОТГ) – 1 человек.

«Один положительный результат ПЦР-теста получил 71-летний мужчина из Славянска, у которого ранее была диагностирована пневмония, остальные (пятеро женщин из Славянска 32, 35, 46, 52, 63 лет и 59-летняя женщина из Черкасской ОТГ) – это круг контактных лиц, у которых коронавирус был обнаружен ранее», – сообщил Кириленко.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 362 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 172 пациента;

находятся на лечении – 182 человека;

летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 июня в Украине коронавирусом заболели 35 825 человек (16 406 пациентов выздоровели, 994 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 72 инфицированных СOVID-19 (50 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 994 заразившихся (выздоровели 278 человек, летальных случаев – 59). В «ЛНР» (по данным на 19 июня) – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).