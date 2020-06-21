Больше недели: Перед КПП «ДНР» уже нет людей, ночевавших в «буферной зоне»

В «буферной зоне» уже нет автомобиля с двумя людьми, которые больше недели ночевали перед контрольно-пропускным пунктом «ДНР». Об этом сообщила монитор благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Екатерина Рачинская.

11 июня два человека на авто пересекли КПВВ «Марьинка» и поехали в сторону временно неподконтрольной украинской власти части Донетчины. На «республиканском» КПП «Александровка» их не пропустили, продержав в буферной зоне 8 дней на жаре. Сейчас этих людей там нет.

По ее данным, в автомобиле были мать и сын, выехавшие из Курахово.

«19 июня наблюдательная миссия ОБСЕ и граждане, которые выезжали в "серую зону" за телом умершего человека, не видели это авто, не было его видно», – рассказала Рачинская.

Ни у правозащитников, ни у пограничников нет информации, куда делись эти два человека. Возможно их все же пропустили в «ДНР».

Также 19 июня в «серую зону» возле этого КПВВ завезли с разных сторон линии разграничения тела двух умерших. «В сторону неподконтрольной [территории] две машины выезжали в "серую зону". Одна машина передала тело для захоронения, а вторая – забрала. В первой были сопровождавшие двое родственников, которые последовали в "серую зону"; они вернулись обратно на подконтрольную часть, и установили себе программу самоизоляции "Дій дома"», – сказала монитор.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. В последующие дни переход осуществлялся, в основном, через КПВВ «Станица Луганская», «ДНР» свой КПП так и не открыла.

С 19 июня «ЛНР» полностью открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» заявили, что планируют открыть одно КПП 22 июня.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».