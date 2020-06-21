На Донбассе ранен военнослужащий ООС

Сегодня, 21 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил уже зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции, находящиеся под Торецком (Донецкая обл.) – в районе поселка Шумы и города Железное. В Луганской области обстрел шел по позициям около села Крымское.

В результате обстрелов один украинский защитник получил ранения.

«В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации», – говорится в сообщении.

В «ДНР» заверяют, что сегодня ночью и утром их позиции были обстреляны в районе поселков шахты им. Гагарина и 6-7 на западе Горловки, Каштановое в окрестностях Ясиноватой и поселка Александровка в Донецке. Заверяют, что огонь велся с направлений подконтрольных украинской власти Торецка, Новгородского, Майорска, Авдеевки и Марьинки.