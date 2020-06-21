В «ДНР»: В результате обстрела ранена жительница Донецка

Сегодня, 21 июня, в неподконтрольном украинской власти Донецке в результате обстрела получила ранение жительница поселка шахты «Трудовская». Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина 1952 года рождения», – говорится в сообщении.

Пострадавшая доставлена в Центральную городскую больницу №14.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью были обстреляны украинские позиции, в результате чего ранен один военнослужащий. В «ДНР» заявляли об обстреле своих позиций.