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В «ДНР»: В результате обстрела ранена жительница Донецка

21.06.20 09:15
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

Сегодня, 21 июня, в неподконтрольном украинской власти Донецке в результате обстрела получила ранение жительница поселка шахты «Трудовская». Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина 1952 года рождения», – говорится в сообщении.

Пострадавшая доставлена в Центральную городскую больницу №14.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью были обстреляны украинские позиции, в результате чего ранен один военнослужащий. В «ДНР» заявляли об обстреле своих позиций.

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