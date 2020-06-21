Сводка из зоны ООС за 20 июня: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки на Донбассе противник 28 раз обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем, а также неуправляемых авиационных ракет, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины немедленно реагировали. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь», – отметили в штабе.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник активизировался неподалеку Хутора Свободного, Новоалександровки, Шумы, Троицкого, Золотого-4, Орехово, Попасной, Новозвановки, Луганского, Новотошковского, Железного и Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» незаконные вооруженные формирования «ДНР» открывали огонь на подступах к Авдеевке, Широкино.

«Несколько раз из целого спектра пехотного вооружения противник обстреливал наши опорные пункты неподалеку Павлополь. Также у этого населенного пункта захватчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8», – говорится в сообщении.

По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного представители НВФ «ДНР».

В «ЛНР» заявляют, что за прошедшие сутки их позиции были обстреляны 3 раза – в районе пгт Донецкий и села Нижнее Лозовое.

В «ДНР» заверяют, что зафиксировали 7 обстрелов, которые велись обстрелы по их позициям в районе Жабичево, окраин Горловки, Каштанового.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью и утром активизировалась военная ситуация на Донбассе. В результате с украинской стороны был ранен один военнослужащий, в Донецке – ранение получила мирная жительница.