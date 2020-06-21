Шел 4 километра: Из «ДНР» на КПВВ «Марьинка» прибыл 72-летний иностранец

На днях на КПВВ «Марьинка» со стороны «ДНР» прибыл 72-летний гражданин Германии. Он преодолел пешком все 4 км «буферной зоны» между «республиканским» КПП «Александровка» и украинским контрольным пунктом въезда-выезда. При этом представители «ДНР» на тот период блокировали свою часть линии разграничения и не пропускали людей. Об этом сообщила монитор благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Екатерина Рачинская, передает «Вільне радіо».

Данную информацию подтвердил и представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.

«По отдельному решению командующего Операции Объединенных сил пропустили на контролируемую территорию гражданина Германии. Он прибыл около 16:00. Установил приложение "Дій вдома" и будет проходить самоизоляцию в Киеве», – сказал представитель пограничников.

По данным Рачинской, данный мужчина несколько месяцев не мог выехать из «ДНР» из-за закрытые на карантин линии разграничения.

«Он 14 марта выехал на неподконтрольную территорию для захоронения пожилой матери. Он был гражданином Украины, но уже 20 лет живет в Германии. И все это время из-за карантина он не мог попасть на подконтрольную правительству территорию и вернуться в Германию», – рассказала правозащитница.

Чтобы вырваться на подконтрольную Украине территорию, мужчине понадобилось 3 месяца переписки, кипы бумаг и поддержка представительства Германии.

«Все эти 3 месяца он переписывался с представителями т.н. "ДНР". Посольство Германии тоже вело переписку. Поэтому у него были согласования с двух сторон. Там такая куча писем! И ему позволили обе стороны пересечь КПВВ. Но он на блокпосту т.н. "ДНР" прождал 4 часа», – рассказывает Екатерина Рачинская.

Теперь, по противоэпидемическим требованиям Украины, мужчине придется пробыть еще 2 недели на самоизоляции с контролем мобильного приложения "Дій вдома".

«Немецкая сторона давала запрос, чтобы к нему не принимали меры самоизоляции и обсервации, но получили отказ от Госпогранслужбы, и установили ему эту программу на смартфон. И мужжина уехал в посольство Германии в Киев», – уточнила правозащитница.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. В последующие дни переход осуществлялся, в основном, через КПВВ «Станица Луганская», «ДНР» свой КПП так и не открыла.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Также 8 суток в «буферной зоне» между КПВВ «Марьинка» и КПП «ДНР» ночевали двое людей.

С 19 июня «ЛНР» полностью открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» заявили, что планируют открыть одно КПП 22 июня.