В «ДНР» уже более тысячи заразившихся COVID-19

За последние сутки в «ДНР» выявлено 9 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает «минздрав ДНР».

По состоянию на 10:00 21 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «республике» – 1003. Из них:

на лечении – 665 пациентов,

выписаны – 278 человек,

летальных случаев – 60.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 июня в Украине коронавирусом заболели 35 825 человек (16 406 пациентов выздоровели, 994 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 362 инфицированных (172 выздоровели, 8 – скончались), Луганской области – 72 инфицированных СOVID-19 (50 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (по данным на 19 июня) – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).