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COVID-19: В Украине – 36,5 тыс. случаев, на Донбассе – 434 (Карта)

21.06.20 10:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, 21 июня (на 9:00), в Украине 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 летальные, 16 509 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 735 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Случаи заражения коронавирусом в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 1647 случаев;
  • Волынская область – 1782 случая;
  • Днепропетровская область – 1042 случая;
  • Донецкая область 362 случая (172 выздоровели, 8 – скончались);
  • Житомирская область – 1257 случаев;
  • Закарпатская область – 2149 случаев;
  • Запорожская область – 554 случая;
  • Ивано-Франковская область – 2015 случаев;
  • Кировоградская область – 620 случаев;
  • г. Киев – 4325 случаев;
  • Киевская область – 2208 случаев;
  • Львовская область – 3780 случаев;
  • Луганская область 72 случая (50 человек выздоровели, летальных случаев – 0);
  • Николаевская область – 358 случаев;
  • Одесская область – 1266 случаев;
  • Полтавская область – 291 случай;
  • Ровенская область – 2872 случая;
  • Сумская область – 257 случаев;
  • Тернопольская область – 1688 случаев;
  • Харьковская область – 1805 случаев;
  • Херсонская область – 186 случаев;
  • Хмельницкая область – 622 случая;
  • Черновицкая область – 4324 случая;
  • Черкасская область – 603 случая;
  • Черниговская область – 475 случаев.

По состоянию на утро 21 июня в Центр общественного здоровья Украины поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 075 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, что в «ДНР» по состоянию на 21 июня – 1003 заразившихся (выздоровели 665 человек, летальных случаев – 60). В «ЛНР» (по данным на 19 июня) – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).

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