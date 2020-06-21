COVID-19: В Украине – 36,5 тыс. случаев, на Донбассе – 434 (Карта)

По состоянию на сегодня, 21 июня (на 9:00), в Украине 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 летальные, 16 509 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 735 новых случаев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Случаи заражения коронавирусом в разрезе регионов:
- Винницкая область – 1647 случаев;
- Волынская область – 1782 случая;
- Днепропетровская область – 1042 случая;
- Донецкая область – 362 случая (172 выздоровели, 8 – скончались);
- Житомирская область – 1257 случаев;
- Закарпатская область – 2149 случаев;
- Запорожская область – 554 случая;
- Ивано-Франковская область – 2015 случаев;
- Кировоградская область – 620 случаев;
- г. Киев – 4325 случаев;
- Киевская область – 2208 случаев;
- Львовская область – 3780 случаев;
- Луганская область – 72 случая (50 человек выздоровели, летальных случаев – 0);
- Николаевская область – 358 случаев;
- Одесская область – 1266 случаев;
- Полтавская область – 291 случай;
- Ровенская область – 2872 случая;
- Сумская область – 257 случаев;
- Тернопольская область – 1688 случаев;
- Харьковская область – 1805 случаев;
- Херсонская область – 186 случаев;
- Хмельницкая область – 622 случая;
- Черновицкая область – 4324 случая;
- Черкасская область – 603 случая;
- Черниговская область – 475 случаев.
По состоянию на утро 21 июня в Центр общественного здоровья Украины поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 79 075 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, что в «ДНР» по состоянию на 21 июня – 1003 заразившихся (выздоровели 665 человек, летальных случаев – 60). В «ЛНР» (по данным на 19 июня) – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).