Придерживаясь этикета кашля: Как защититься от COVID-19 на пляже

Одним из лучших способов снизить риск заражения COVID-19 является избежание мест скопления людей. Решение об открытии пляжей принимают органы местного самоуправления в каждом конкретном случае.

Центр общественного здоровья Украины подготовил рекомендации для тех, кто все же решил посетить пляж.

Придерживаться дистанции не менее 1 метра с другими людьми. Лежаки, шезлонги и другие объекты, на которых посетители пляжа могут сидеть и или лежать, также должны быть размещены на расстоянии не менее 1 метра.

Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде), надевая ее так, чтобы были покрыты нос и рот.

Придерживаться правил гигиены рук. А именно: мыть руки проточной водой с мылом перед едой, после посещения туалета, когда чувствуете, что они загрязнены. Не следует забывать мыть руки после снятия средств индивидуальной защиты (маски или респиратора). Не стоит касаться грязными руками лица. Если нет возможности помыть руки, их следует обработать спиртосодержащим антисептиком.

Придерживаться этикета кашля: чихать и кашлять в ладони или одноразовый бумажный платок (который следует сразу выбросить и помыть после этого руки).

«Внимательно относитесь к тому, куда выбрасываете использованы средства индивидуальной защиты. На их поверхности остаются микроорганизмы, которые выделяются с выдыхаемым воздухом. Они могут быть опасными для других людей, а также загрязнять окружающую среду», – предупреждают в Центре.

Не обмениваться вещами с другими людьми: полотенцами, защитными очками, игрушками и т.п.

Не посещать места, где нет доступа к туалетной комнате, которая обеспечена проточной водой, жидким мылом и одноразовыми полотенцами и т.п.

Нужно отказаться от посещения пляжей:

людям возрастом старше 60 лет, которые находятся в группе риска по COVID-19;

тем, у кого имеются признаки респираторного заболевания;

лицам, у которых прошло менее 14 дней с момента контакта с заболевшим коронавирусом.

«Помните, что соблюдение правил индивидуальной защиты (даже на пляже) – это личная ответственность каждого», – резюмировали в Центре.