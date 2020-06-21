Пули тут летают постоянно: Жители Золотого-5 рассказали, как защищаются от обстрелов (Фото)

Прифронтовой поселок Золотое-5 (Михайловка) сейчас находится на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Чтобы уцелеть во время обстрелов, местные жители закладывают окна своих домов кирпичами. Об этом сообщают интернет-ресурсы «ЛНР».

В целях защиты люди забивают оконные проемы также досками, листами железа и другими подручными материалами. Однако эти меры далеко не всегда помогают, так как обстрел может начаться и днем, когда большинство жителей работают на приусадебных участках.

Последний раз под обстрел поселок попал 19 июня. В тот раз погиб мужчина, еще два человека получили ранения; также был ранен житель соседнего Березовского.

«Вот поставили здесь на окно лист железа, потому что пуля уже залетала, поставили специально, чтобы в голову хоть не прилетело. Пули тут летают постоянно, народ уже и не чувствует опасности, и дети гуляют»¸ – рассказал сын раненного 19 июня жителя Золотого-5.

«И дедушка, который был ранен, тоже привык. Вроде бы уже за 6 лет понимаешь, куда оно летит, но, видимо, не в этот раз. Сейчас состояние у него тяжелое, все-таки возраст сказывается, обширные повреждения», – дополнил мужчина.

92-летний мужчина с улицы Почтовая говорит, что в нынешнем году обстрелы существенно участились. «Стреляют страшно как, ужас какой-то. Еще пару лет назад тут спокойно было. Да, до Украины (позиций ВСУ, – ред.) тут рукой подать, но дети гуляли, магазины работали, можно было жить, а сейчас вымирает все», – говорит он.