Вызывают в УТСЗН, не платят пособия: Правозащитница рассказала о проблемах переселенцев в период карантина

Несмотря на карантин переселенцев вызывают в управления соцзащиты населения писать заявления о назначении адресной помощи (пособия переселенца). Кроме того, появившиеся в период карантина внутренне перемещенные лица (ВПЛ) пока не могут получить выплаты за более ранний период. Об этом рассказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Валерия Вершинина, передает «Громадське радіо».

Она отметила, что при рассмотрении социальных аспектов СOVID-19 необходимо отделять ВПЛ от других категорий граждан. Например, при карантине ситуация переселенцев отличаются от тех же внутренних трудовых мигрантов, которые переехали в иной город из-за работы. «Переселенцы – это уязвимая категория, для которой характерны определенные черты, которых нет у местного населения или у трудовых мигрантов. Поэтому сравнивать проблематику переселенцев и проблематику трудовых мигрантов было бы неправильно», – сказала Вершинина.

С одной стороны, значительное количество переселенцев живет в арендованном жилье и, соответственно, «карантинные» проблемы на рынке труда приводят к тому, что они не могут продолжать арендовать это жилье. «С другой стороны, они не могут вернуться на оккупированные территории, если имели там жилье, потому что их не пропускают [через линию разграничения]. То есть человек оказывается в ловушке – невозможно отказаться от арендованного жилья и вернуться даже в худшие условия, но чтобы была крыша над головой», – пояснила правозащитница.

Другая проблема, которая характерна именно для переселенцев, – значительное количество таких граждан зависит от социальных услуг: от доступа к пенсии, от пособий переселенца, от разных других видов помощи. На период карантина Кабмин ввел автоматическое продление выплат ВПЛ без прохождения необходимой до этого идентификации в «Ощадбанке» и иных проверок. Это касается людей, которые уже имеют статус ВПЛ.

«На период карантина автоматически продолжили выплаты, и в течение всего карантина эти выплаты могли продолжать без всякого приглашения на прием, без каких-либо дополнительных справок. Но это решает проблемы не всех переселенцев, потому что есть люди, которые достигли 14-летнего возраста и должны были получать паспорта, есть люди, которые только родились и должны получить справку ВПЛ, но эта проблема не была решена. То есть много разных нюансов, когда переселенцы не смогли воспользоваться социальными услугами во время карантина», – продолжила Вершинина.

Сейчас карантин в Украине продлен до 31 июля, выплаты в упрошенном режиме должны быть продлены. Но в некоторых городах отмечается нарушение этого положения. «К сожалению, мы имеем жалобы. Например, от переселенцев из Краматорска, которые говорят, что их вызывают в Управление труда и социальной защиты города Краматорск и требуют, чтобы они подали заявление о назначении адресной помощи. Такие требования незаконны. Пока еще действует карантин, поэтому адресная и все виды помощи на детей должны продолжаться автоматически», – отметила правозащитница.

«Если человек не получил какую-то помощь из-за того, что, например, ребенок родился во время карантина, то сейчас уже есть возможность подавать заявление о назначении, просить выплаты за прошедшее время. Но механизма выплаты за прошедшее время нет, поэтому мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда переселенцы будут вынуждены идти в суд, чтобы получить перерасчет за прошлый период. Впрочем, возможно, какой-то механизм перерасчета Кабмин все же утвердит», – говорит менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ».

Напомним, что мораторий на идентификацию, отмену справок ВПЛ и приостановку выплат для переселенцев будет действовать еще 30 дней с даты окончания карантина. В этой связи правозащитники призывают жителей неподконтрольных территорий Донбасса, которые получают украинские выплаты как ВПЛ, «не штурмовать» КПВВ, дождаться четких рекомендаций правительства о работе как КПВВ, так и необходимых им ведомств, служб на подконтрольной части Донбасса.

Также «Ощадбанк» рассматривает возможность не проводить идентификацию до 1 сентября.