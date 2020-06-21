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Война на Донбассе: В «ЛНР» озвучили количество погибших мирных жителей

21.06.20 13:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» с начала года в результате обстрелов погибли двое мирных жителей. Об этом сообщает представительство «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также говорится, что с начала 2020 года были ранены 23 мирных жителя.

Напомним, что по данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе по состоянию на 15 февраля 2020 года от войны пострадало от 41 тыс. до 44 тыс. человек. Погибло до 13 200 человек, из них 3 052 мирных жителей Донбасса. 29-31 тыс. граждан были ранены, из них более 7 000 – мирные жители.

По данным ОБСЕ, в зоне боевых действий на Донбассе общее количество жертв с начала 2020 года составило 51 человек.

В «ДНР» заявляли, что в «республике» за время войны погиб 91 ребенок.

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