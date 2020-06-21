Закончился грант: На Донетчине «закрылось» радио

«Вільне радіо», работающее в Донецкой области, приостанавливает вещание. Об этом сообщила директор данного медиа Анастасия Шибико, передает «Громадське радіо».

«Среди причин – завершение большого гранта, который позволял вещать, вести сайт и осуществлять основную деятельность. Также повлияло то, что с марта 2020 года Россия начала активно глушить наш сигнал на оккупированных территориях, основная часть нашей аудитории там нас просто не слышит», – пояснила Шибико.

Редакция «Вільного радіо» расположена в Бахмуте. Руководство медиа пыталось получить региональное финансирование, но безуспешно.

«Мы обращали внимание на местные тендеры, которые объявлял Бахмутский городской совет на тендеры от Донецкой облгосадминистрации, но это тендеры, которые в основном пишутся "под своих". Местные власти отмечают, что мы важны, но когда речь идет о финансовой стороне вопроса, нам не удается выиграть даже тендеры на освещение выборов», – рассказала директор.

«Мы работаем по всей области и стараемся максимально перемещаться. Несмотря на карантинные мероприятия, наши возможности ограничены одним автомобилем. При этом мы не ограничиваемся Бахмутом и по возможности стараемся ездить, ищем контакты, общаемся и держим руку на пульсе», – продолжила она.

На данный момент приостанавливается вещание FM-радио, при этом сайт продолжает работу.

«По самым оптимистичным прогнозам мы восстановим вещание, если за нами сохранятся частоты, где в сентябре-октябре. Наш сайт не заблокирован, он работает на оккупированных территориях, мы этому очень рады», – отметила Шибико.