Пограничники Донетчины показали, как готовят к открытию «южные» КПВВ (Фото)

Пограничники Донецкого погранотряда готовят к возобновлению работы КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово», расположенные на юге области. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

На данных контрольных пунктах въезда-выезда прошло комплексное обследование с участием пограничников, представителей СБУ, полиции, фискальной службы, подразделения которых выполняют здесь задачи. Также были привечены представители местных органов власти и коммунальных предприятия.

«Было выделены вопросы, требующие решения до начала функционирования контрольных пунктов "Новотроицкое" и "Гнутово" после снятия карантина. Определен план взаимодействия с целью дальнейшего улучшения условий в этих КПВВ», – говорится об итогах проверки.

Сейчас пропускные операции через данные КПВВ не осуществляются, однако пограничники готовятся к возобновлению пропуска после принятия соответствующего решения командующим Объединенных сил.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). В последующие дни переход осуществлялся, в основном, через КПВВ «Станица Луганская», «ДНР» свой КПП так и не открыла.

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Также 8 суток в «буферной зоне» между КПВВ «Марьинка» и КПП «ДНР» ночевали двое людей.

С 19 июня «ЛНР» полностью открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» заявили, что планируют открыть одно КПП 22 июня.