«Бороться с вами – цель моей жизни»: В Восточной правозащитной группе ответили на выпады «МГБ ЛНР»

В «ЛНР» заявили, что «иностранные спецслужбы» и «радикальные организации» пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в «республике».

Как отмечает «МГБ ЛНР», эта работа ведется на фоне имеющихся социально-экономических проблем, а деятельность организаций «в итоге приведет к парализации работы промышленного и социального сектора развития нашего государства».

Среди таких организаций называются российские партии и профсоюзные движения, действующие и в «республиках». К таким в «МГБ» отнесли, в частности, «Независимый профсоюз», «Рабочая партия Донбасса», «Забастовочный комитет».

В качестве «иностранной спецслужбы» названа украинская организация «Восточная правозащитная группа». «Которая при содействии и спонсированию иностранных фондов проводит сбор информации и анализ возможной протестной активности на территории ЛНР и ДНР через трудовые разногласия с руководством республик на почве экономической нестабильность в регионе», – говорится в одном из материалов «ЛНР».

Директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова отреагировала на данные посыла «республиканцев»

«По этому поводу я могу сказать следующее. Я, Вера Ястребова, являюсь гражданкой Украины, родилась в Дебальцево, я работала в суде и любила свой край! Вы за российские деньги пришли в мой дом, разрушили его, начали убивать людей, захватывать власть, грабить местное население! Кого вы называете агентами влияния? Тех, кто, пытается вам противодействовать и защищать граждан Украины которые живут в оккупации? Вы шестерки оккупантов, за подачки РФ предали Украину и присягнули флагу РФ! Бороться с вами – это цель моей жизни. Вы забрали у меня мою Родину, я все сделаю, чтобы в Луганске и Донецке развивался Украинский флаг!», – написала она на своей Facebook-странице.

Ястребова акцентировала, что «ВПГ» основана лауреатом Германо-французской премии за защиту прав человека и верховенство права, правозащитником Павлом Лисянским, «которого вы давно внесли в расстрельные списки, а в этом году даже подсылали к нему ликвидаторов под видом иностранных журналистов».

«Мы защищаем права человека и противодействуем Российской агрессии. И знаете, мы точно победим. За нами правда и Господь Бог!», – резюмировала правозащитница.