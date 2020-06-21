Приняли решение: «ДНР» открывает КПП «Еленовка» 22 июня

С 22 июня «ДНР» открывает «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 21 июня, заявил «республиканский» штаб по борьбе с СOVID-19

Отмечается, что с 22 июня через КПП будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих выехать из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию.

«Пропуск граждан на КПП "Еленовка" будет осуществляться с 9:00 до 18:00 ежедневно, будет работать как пешеходный, так и транспортный переход», – говорится в сообщении.

При этом с четверга, 25 июня, КПП «Еленовка» начнет работать на пропуск желающих въехать в «республику». «В первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный штабом список. В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены "гуманитарные" коридоры», – заключили в штабе.

Чтобы избежать скопления большого количества людей на КПП, в «ДНР» призывают «воздержаться от поездок на территорию Украины без очень срочных и уважительных причин».

«Также обращаем внимание на важное обстоятельство: после выезда на территорию Украины, обратно в республику граждане смогут заехать только при включении в списки штаба и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в штабе акцентируют, что они не знают, будет ли в эти дни работать украинский КПВВ «Новотроицкое».

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» до сегодняшнего дня не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения невозможно.

19 июня в «ДНР» поставили украинской стороне ультиматум, что если Киев с ними напрямую не обсудит вопросы пересечения линии разграничения, то с 22 июня они в одностороннем порядке откроют один из своих КПП. Правда, в заявлении не уточнялось, работу какого контрольно-пропускного пункта хотят возобновить.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.