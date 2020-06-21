«Мы ещё живы!»: В «ДНР» жители села Спартак уже 6 лет без электричества, воды и газа (Фото)

В «ДНР» жители прифронтового села Спартак, расположенного около Донецкого аэропорта, уже 6 лет живут без электричества, водо- и газоснабжения. Об этом говорится в объявлениях, которые начали расклеивать по Донецку.

Одно из таких объявлений появилось в центре города возле магазина «Оскар» в районе ТРЦ «Золотое кольцо».

«В июле будет шесть лет, как село Спартак живет без электро-водо-газоснабжения! Со слезами, в 2019 году, две улицы подключили к электроснабжению и... всё! Каждый раз обещания! Нам некуда идти! Мы не хотим доживать по общежитиям и чужим квартирам и домам! Мы тоже граждане и жители нашей республики! Услышьте нас! Делайте хоть что-нибудь!», – говорится в обращении жителей.

Данный жест отчаяния активно обсуждают в соцсетях. Люди напоминают, что раньше в селе проживали свыше 2 тыс. человек, сейчас постоянно находятся около 50-ти. Остальные приезжают «наездами», чтобы проверить свои дома, т.к. нет условий для постоянного пребывания.

«Это точно! Жилье снимаем, а всем – по*ер!», – подтверждает дончанка Анна.

Люди акцентируют на бездействии «главы ДНР» Дениса Пушилина, который не решает проблему спартаковцев, но при этом улучшает личные условия:

Алина: «Нам некогда... Мы пинаем...»:

Александр: «Некогда, надо бабло рубить»;

Ростислав: «Та вы шо, лучше обновим кортеж адепту МММ, ведь очень важно ездить на лексусах, нельзя же ударить лицом при международных встречах с ЛНР и Абхазией! Нужно поддерживать имидж!».

Также подчеркивают, что на концерты-парады деньги в «республике» есть, а на реальную помощь людям – нет:

Кирилл: «У нас концерты и парады, пропаганда патриотизма в виде российских флагов под каждым окном, нам не до вас!»;

Мария: «Сейчас парад проведут, деньги идут только в нужное русло, это ведь нужней, чем люди, живущие в республике».

А россиянин Андрей не может понять, почему в «ДНР» ремонтируют жилье в обстреливаемых районах, а не достроят дома в центре Донецка, чтобы туда переселить людей из прифронтовой зоны. В частности, свои заключения он основывает на сюжетах российских ТВ. «Для чего вы восстанавливаете жилье в 2 км от передовых позиций? Почему за 6 лет не восстановили стройки в городе и не пересилили людей с передовой? Чтобы люди жили, а главное дети, будущее республики, жили и не боялись. Ну да, главное показать по ТВ как вы пакет с продуктами доставляете на передовую и денег отмыть на восстановлении якобы жилья. А потом рассказывать, что гибнут мирные. Для военнослужащих нечего вообще не сделано, для семей погибших после 6 лет войны сделали лишь – коммуналку не платить. Ребята гибнут каждый день, зато ваше правительство бабки ворует, рассказывает на камеры, как здесь хорошо. Больных выдумывают, вирус всюду этот вплетают.... Границы закрыли и рассказывает, что: мы беспокоимся о наших гражданах. Ты за *опу свою беспокоишься. Город грязный, ничего не делается... Захар был живой, город чистый был, что-то для людей делалось... А МММщик (намек на Пушилина, – ред.) почувствовал в себе царя… Но у нас есть МММщик, непонятный совет, не понятные министры, деньги воруют.... Пока здесь полностью не изменят верхушку и не поставят людей, которым, действительно не поливать на народ, то хорошего здесь не будет», – обращается житель Краснодара.

«Проезжая по проспекту Панфилова, наблюдаю недостроенные новостройки. Там делов-то на полгода и квартиры –на! А нет! Зачем?..», – поддерживает его дончанин Максим.

У дончанки Елены дом разрушен в результате обстрелов еще в 2014 году, с этого времени она живет с семьей в общежитии. «Никто ничего даже не обещает. Жители Донецка, попавшие в беду, ДНР не нужны!», – отмечает женщина.

Также она подчеркивает, что в ситуации виноваты и люди, которые стали «бесхребетными» и боятся открыто заявлять о проблемах в «республике». Поэтому, по ее мнению, положительной реакции «властей» на объявление жителей Спартаке ждать не нужно.

«Кто "услышьте"? Никто никого не слышит и не услышит... Жизнь дерь*о сейчас в городе, самое настоящее дерь*о. Но все молчат и делают вид, что все хорошо… Вот на концерты все дружными колонами в припрыжку бегут. Будет парад – опять все счастливые помчатся. Сами мы, дончане, ничего не делаем, чтобы хоть что-то изменить. Народ превратился в "бесхребетных"», – резюмировала Елена.