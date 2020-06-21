На Луганщине от коронавируса лечатся 22 пациента

За прошедшие сутки в Луганской области не выявлены новые случаи COVID-19. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что с начала пандемии по состоянию на сегодня в регионе коронавирус лабораторно подтвержден у 72 человек, из них:

выздоровели – 50;

продолжают лечение – 22 (4 – на стационаре, 18 – амбулаторно);

летальных случаев – 0.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения Луганской области, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 2,42%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 июня в Украине коронавирусом заболели 36 560 человек (16 509 пациентов выздоровели, 1002– скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 362 инфицированных (172 выздоровели, 8 – скончались).

В «ДНР» – 1003 заразившихся COVID-19 (выздоровели 665 человек, летальных случаев – 60). В «ЛНР» (по данным на 19 июня) – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).