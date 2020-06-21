Мы переосмыслили ценность профессии: В Украине поздравляют медицинских работников

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечается День медицинского работника. В своих поздравлениях чиновники и политики акцентируют, что в период пандемии коронавируса в обществе повысилась значимость медицинских профессий.

«Сегодня, как будто день рождения близкого тебе человека. Охраняющего тебя ангела. Украинского врача, который всегда готов прийти на помощь, защитить и спасти твою жизнь», – обратился в своем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что подписал указ о присвоении государственных наград 122 медикам. «Очень обидно, что из-за карантина я не могу наградить вас лично, пожать руку каждому и от чистого сердца сказать вам "Спасибо" за ваш труд», – сказал глава государства.

Также Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании сферы здравоохранения. «Кроме 6,5 млрд грн для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 миллиардов. А значит – все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированны и сохранены. 1,2 млрд грн будут направлены на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70%в зависимости от их категории», – заявил президент.

Зеленский также вспомнил о 43 медиках, который погибли во время борьбы с коронавирусом. «Сейчас каждый врач фактически тоже находится на передовой, сражаясь за наше здоровье и жизнь. Украинские медики приравненные к украинским военным, которые защищают страну на востоке. И семьи погибших врачей вскоре должны получить соответствующие компенсации», – сказал он.

«Сегодня Украина и мир предстали перед новым вызовом: пандемией коронавируса. Мир замер, изменилось многие привычные для современного человека вещи. Но вы – как и всегда – остаетесь на своих местах, первыми отвечаете на этот вызов. Вы – на передовой борьбы с мировой пандемией», – отметил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдай отметил, что медики – настоящие герои сегодняшнего времени. «Все без исключения. Врачи и медицинские сестры, лаборанты и фельдшера, младший медицинский персонал и водители автомобилей экстренной помощи… Ваш труд бесценен! Так как сейчас вы спасаете здоровья и жизни жителей области от новой угрожающей болезни, с которой человечество еще не сталкивалось», – сказал он в своем поздравлении.

Руководитель Луганщины отметил, что не всегда труд медработников имеет достойную материальную оценку со стороны государства. «Однако выводы уже сделаны. И наши медицинские работники вскоре почувствуют, что все же в стране их по-настоящему ценят и чтят память», – добавил Гайдай.

Лидер «Народного фронта», премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк акцентировал, что столкнувшись с глобальной пандемической угрозой, мир переосмыслил ценность профессии врача. «Сегодня, в День медицинского работника, хочу поблагодарить наших украинским "людям в белых халатах". Поблагодарить за лучшие профессиональные качества, мужество и самоотверженность. Также хочу напомнить об обязанности государства перед украинскими медиками. Защищенный и мотивированный врач – это лучшее, что может сделать правительство в борьбе за здоровье украинцев», – говорит в поздравлении политик.