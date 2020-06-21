У меня сегодня и праздник, и боль: Ринат Ахметов поздравил «Шахтер» с чемпионством

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил «горняков» с очередным титулом чемпиона Украины.

Он акцентировал, что «Шахтер» в этом году стал чемпионом Украины уже в 13-й раз. «Я помню то время, когда мы вместе с болельщиками мечтали о наших первых золотых медалях. Я помню день, когда мы их завоевали. Я помню, как эту – самую первую и долгожданную победу – праздновали миллионы людей. Тогда мы были клубом с очень большими амбициями. А сегодня мы выиграли золотые медали в тринадцатый раз! И можно сказать, что мы стали клубом не только с большими амбициями, но и с большими традициями!», – отметил Ахметов.

«Сегодня я поздравляю всех, кто вместе со мной и вместе с «Шахтером» прошел и продолжает идти по этому пути. Огромное спасибо всем, кто со мной начинал. Всем, с кем я делился своими мечтами и кто вместе со мной верил в донецкий «Шахтер». Всем футболистам, которые в разные времена выходили на поле в майках «Шахтера», всем тренерам и всем сотрудникам клуба. Сегодняшние медали – это и ваша заслуга!», – продолжил председатель клуба.

Он выразил благодарность каждому игроку команды, каждому сотруднику клуба, всему тренерскому штабу. «Я очень рад, что к нам в новом качестве вернулся Дарио, и теперь своим опытом он помогает родной команде добиваться новых побед», – отметил Ринат Ахметов.

«И, конечно же, я говорю спасибо главному тренеру "Шахтера" Луишу Каштру и его помощникам. Вы проделали очень качественную работу, вы не просто побеждали, а побеждали очень красиво, демонстрируя тот футбол, который так любят и ждут наши болельщики. Вы доверяете молодым игрокам и даете им возможность проявить свои лучшие качества и показать всей Европе, что это будущие звезды мирового футбола!», – говорится в поздравлении.

«Но, если быть честным, у меня сегодня и праздник, и боль. Праздник, потому что мы выиграли, несмотря на то, что играем на чужих полях. А боль – потому что мы играем на чужих полях. Потому что мы не можем вместе с командой и болельщиками отпраздновать эту победу в родном Донецке», – сказал Ринат Ахметов.

«Но эту победу мы посвящаем всем нашим болельщикам! "Шахтер" не сдается! "Шахтер" играет для вас и побеждает для вас, дорогие наши друзья, дорогие наши болельщики!», – резюмировал он.

Напомним, что 20 июня в 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» обыграл «Александрию» и досрочно стал обладателем титула чемпиона Украины.