К профессиональному празднику медики получили подарки от Фонда Рината Ахметова (Фото)

Фонд Рината Ахметова поздравил украинских медиков с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 21 июня. Медики, работающие с COVID в отделениях интенсивной терапии в опорных больницах, куда доставлялись аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова, получили в подарок комплекты спецодежды, сшитой по спецзаказу, и рюкзаки. А коллективам станций «скорой помощи», которым ранее Фонд передал спецавтомобили в рамках проекта «200 скорых для Украины», вручили кофемашины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, 19 июня подарки от Фонда получили медики многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута.

«Четвертый месяц вы смело противостоите смертельной угрозе – новому вирусу, захватившему всю планету. И четвертый месяц Фонд Рината Ахметова помогает вам и тысячам вашим коллег по всей стране в этой борьбе. Это системная помощь государственным медучреждениям: 200 современных аппаратов ИВЛ, оборудование для лабораторий, 320 тысяч экспресс-тестов, порядка 200 тысяч единиц спецзащиты для медиков, онлайн-обучение для специалистов, работающих с аппаратами ИВЛ, и многое другое. А сегодня мы привезли вам подарки», – сказал представитель Фонда Рината Ахметова в региональном штабе по борьбе с коронавирусом Михаил Катеринчак.

Главврач больницы Светлана Мельникова отметила, что для медиков в это непростое время внимание – особенно важно: «Та работа, которую делает Фонд Рината Ахметова, – это огромный вклад. Совсем недавно мы получили новые аппараты ИВЛ, а наши врачи прошли обучение. Благодарю Рината Ахметова за поддержку медиков и желаю ему крепкого здоровья».

Эстафету поздравлений в этот день приняла станция экстренной медицинской помощи в Броварах. Чтобы утро каждого рабочего дня было свежим и бодрящим, местным медикам подарили от Фонда кофемашину.

«Спасибо большое Фонду и лично Ринату Ахметову за то, что помогаете и заботитесь о нас», – поблагодарил начальник СЭМП Георгий Зубковский.

Врач также добавил, что полученный в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда современный автомобиль «скорой помощи» сейчас особенно необходим: «Это одна из самых новых машин на нашей станции, и сейчас она используется в борьбе с коронавирусом. Она выделена специально для заразившихся пациентов».

Представитель Фонда Рината Ахметова Екатерина Свириденко отметила, что помощь стране в противостоянии эпидемии осуществляется в рамках масштабного проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Он является частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

«Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – добавила Свириденко.

Еще одним приятным событием в завершении этого дня стала встреча в Областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф Краматорска. Фонд Рината Ахметова поблагодарил медиков за самоотверженный труд и также вручил подарок по случаю профессионального праздника. Заместитель директора центра Дмитрий Буренков, принимая кофемашину, вспомнил добрыми словами о переданных ранее области шести автомобилях «скорой помощи» от Фонда Рината Ахметова.

«Эти машины отвечают международным и национальным стандартам. Они оборудованы современнейшим, высокотехнологическим оборудованием, одна из шести машин – неонатальная. Этот автомобиль – чудо техники. У нас с Фондом сложились добрые, дружеские взаимоотношения. Мы благодарны за оказанную благотворительную помощь. Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет плодотворным», – сказал Буренков.

В пресс-службе напомнили, что 19 июня Фонд Рината Ахметова при поддержке телеканала «Украина» и ФК «Шахтер» запустил флешмоб личной благодарности врачам любой специальности. Проект стал продолжением спецпроекта #Дякуємомедикам, который Фонд с каналом «Украина» проводили в мае. Тогда были собраны, показаны и опубликованы профессиональные истории врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусом. «Новый флешмоб коснется всех медиков без исключения. Ведь у каждого человека в жизни есть врач, который стал личным ангелом-хранителем или спас кого-то из близких», – отметили в пресс-службе.

Первыми к флешмобу присоединились амбассадоры Фонда, ведущие телеканала «Украина» и просто известные всей стране люди – Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Анна Панова. Ролики с призывом поблагодарить врачей также покажет в своем эфире телеканал «Украина».

В поддержку флешмоба 20 июня команда ФК «Шахтер» перед матчем с ФК «Александрия» вышла на разминку в футболках с надписью «Дякуємомедикам».

Фонд Рината Ахметова призвал записать видео с благодарностью конкретному врачу за помощь или спасение, назвав его имя и место работы, и разместить в соцсетях с хештегом #Дякуємомедикам, #ФондРинатаАхметова.