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В «ЛНР»: Пасечник отрепетировал военный парад (Фото)

21.06.20 17:01

Сегодня, 21 июня, на Театральной площади неподконтрольного украинской власти Луганска прошла генеральная репетиция военного парада, который должен пройти 24 июня. В тренировке участвовал «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

Уверяют, что что репетиция прошла с соблюдением санитарных требований по профилактике коронавируса. Правда, судя их фотографий, руководивший репетицией «начальник управления народной милиции ЛНР» Ян Лещенко был без защитных маски и перчаток.

Напомним, что 24 июня в Донецке пройдет военный парад, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне. В «ЛНР» аналогичный парад также пройдет 24 июня.

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