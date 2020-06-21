То митинги, то забастовки: В Торецке шахтеры 8 месяцев не получают зарплату (Видео)

Горняки шахты «Имени Святой Матроны» (Торецк, Донецкая обл.) уже 8 месяцев не получают зарплату. Денег на выплату задолженности по заработной плате горнякам нет. Об этом рассказал главный инженер шахты Антон Зеленый.

На предприятии работают около 400 шахтеров, им задолжали 20 млн грн.

Александр Пилипенко работает горным мастером шахтного транспорта, ему задолжали почти 20 тыс. грн. «Последнее, что нам заплатили – часть сентября за сентябрь прошлого года. Это было около 4 тыс. грн, то есть около 60%. Сейчас я не работаю, но еще не уволился с предприятия. Живу за счет жены», – говорит горняк.

На шахте разработали график выдачи задолженности, согласно которому люди должны были начать получать выплаты с 20 июня. «В графике было расписано на 7 месяцев по 2 млн грн, начать получать должны с 20 июня. Но до этого было еще два графика, но они были нарушены», – поясняет один из работников.

«График бы выполнялся, если бы предприятие стабильно работало. Предприятие стабильно не работает – у нас одни забастовки и митинги», – реагирует главный инженер Антон Зеленый.

По его словам, Зеленого денег на погашение задолженности нет. И когда люди получат зарплату – пока неизвестно.

Отметим, что данная шахта находится в аренде, сейчас ей управляет фирма «Укргеосервис».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»