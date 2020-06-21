Украина не будет открывать КПВВ «Новотроицкое» 22 июня, – штаб ООС

Несмотря на заявление «ДНР» об открытии КПП «Еленовка», с украинской стороны пропуск через линию разграничения в Донецкой области будет продолжаться только через КПВВ «Марьинка». Об этом сегодня, 21 июня, сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Игорь Парубский, передает «Остров».

«С нашей стороны как работали, так и будут работать КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Кроме этого, я больше сказать ничего не могу. Мы людей через эти КПВВ пропускаем, а та сторона не пропускает, причину этого нужно у них спрашивать», – сказал Парубский.

Как сообщалось ранее, сегодня штаб «ДНР» заявил, что с 22 июня открывают свой контрольно-пропускной пункт, который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». На период карантина данный украинский пункт пропуска не работает.

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» до сегодняшнего дня не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения невозможно.

19 июня в «ДНР» поставили украинской стороне ультиматум, что если Киев с ними напрямую не обсудит вопросы пересечения линии разграничения, то с 22 июня они в одностороннем порядке откроют один из своих КПП. Правда, в заявлении не уточнялось, работу какого контрольно-пропускного пункта хотят возобновить.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.