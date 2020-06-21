На Донбассе ранен военнослужащий ООС

Сегодня, 21 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отметается, что за день противник 8 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, БМП-1, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность», – говорится в сообщении.

В частности, обстрелам подвергались украинские позиции в районе населенных пунктов Железное, Шумы, Крымское, Новотошковское, Старогнатовка, неподалеку Авдеевки.

«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – отметили в штабе ООС.