Били вначале: В «ДНР» отпустили супругу гражданина Испании, которая сорвала флаг РФ

Сегодня утром, 21 июня, супругу испанского подданного, уроженку Донецка Евгению Йепес-Винуэсу (девичья фамилия Лукиенко) представители «ДНР» передали украинской стороне. Об этом она сама сообщила своим близким по телефону, передает «Остров».

По словам Евгении, сегодня утром представители «ДНР» привезли ее домой из того места, где она насильственно удерживалась и дали всего полчаса на сбор самых необходимых вещей. После этого ее отвезли к линии разграничения.

Она отметила, что после задержания ее били только вначале, потом перестали. Видимо, в связи с тем, что ее похищение получило широкую огласку в СМИ и вопрос ее освобождения поднимался не только украинской делегацией на уровне Трехсторонней контактной группы, но и посольством Испании.

Напомним, что в Донецке сотрудники местных «спецслужб» задержали украинку, жену гражданина Испании. Евгения Йепес Винуэса (девичья фамилия Лукиенко) постоянно проживает в Испании с 1996 года и имеет постоянный вид на жительство в этой стране. Она приехала на несколько дней в родной Донецк, чтобы проверить собственную квартиру. Но была вынуждена остаться в городе на несколько месяцев из-за карантина.

Накануне 12 июня, когда в «ДНР» отмечали День России, «власти» Донецка массово вывешивали флаги РФ на фасадах домов на центральных улицах города. Один из таких флагов повесили на балкон квартиры Евгении. Женщина сняла полотнище, за что ее арестовали.