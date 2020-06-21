Бросали в автобус все, что могли забрать: Главный тренер «Олимпика» рассказал, как футболисты покидали Донецк

Футбольный клуб «Олимпик» покинул родной Донецк летом 2014 года. Первоначально отправились в Харьков, но в итоге «осели» в Киеве. Роман Санжар являлся главным тренером «Олимпика» до октября 2018 года. Он рассказал, как в 2014-м команда уезжала из Донецка, передает «UA-Футбол».

Санжар – воспитанник донецкого «Шахтера». Футбольную карьеру начинал в «Шахтере-2». С лета 2004 года он играл в донецком «Олимпике», где являлся капитаном команды.

В декабре 2012 года Роман завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую должность.

Как рассказал Санжар, он сначала в «Олимпике» был помощником главного тренера, а «принял "Олимпик" в апреле 2013 года, а уже через год мы досрочно оформили путевку в Премьер-лигу».

«У нас было все стабильно: своя база, хорошие футболисты, коллектив два-три года играл вместе. Да, может, не было никакого результата до этого, но те же Роман Пилипчук и Игорь Петров, которые работали до меня тренерами, повлияли на выход в украинскую Премьер-лигу – они стояли в начале становления. Просто мы продолжили этот путь. Но закладывали фундамент Петров и Пилипчук», – отметил он.

Зимой 2014 года команда находилась на сборах в Турции. «В местных гостиницах в основном российские каналы работали. Информация, которая транслировалась там, всех шокировала. Мы созванивались с домом, родными, близкими – все это нагнетало. Поэтому все очень сильно переживали», – вспоминает тренер.

«Когда мы вернулись домой, эта картинка уже не была такой страшной, как показывали по российскому ТВ. Но все равно события уже заворачивались: здания МВД и СБУ пытались захватить, начали строить какие-то баррикады вокруг административных зданий. Хотя город продолжал жить мирной жизнью. То есть вроде бы все было как всегда, но какие-то непонятные процессы уже начинались. Это, безусловно, настораживало. Хотелось верить, что все разрешится, власти включатся и все остановится. Просто не верилось, что такое может произойти», – продолжает он.

Но ситуация только усугублялась. 18 мая 2014 года «Олимпик» провел последний матч в Донецке, проиграв «Авангарду» 1:3.

«Уже было очень неспокойно, потому что много событий происходило: много непонятного, приезжие ребята с семьями переживали. Уже были вооруженные столкновения, когда захватывались какие-то военные базы, госучреждения, все уже старались находиться дома, никуда не выходить, чтобы не попасть в какую-то сложную ситуацию. Алексей Дитятьев жил в доме, окна которого выходили на телевышку. Его семья видела, как ее захватывали», – рассказал Санжар.

«Для мирных жителей был просто шок, когда в центре города происходят такие события. Безусловно, это был стресс для всех. Но, слава Богу, нас это не коснулось: все прошло нормально, мы доиграли чемпионат благополучно для себя. Хотя уже заключительную игру, в которой уступили "Гелиосу", проводили в Бердянске. Мы там же и отмечали наш выход в Премьер-лигу – все было уже не в Донецке», – вспоминает дончанин.

Летом 2014 года, когда команда вышла в Премьер-лигу, нужно было принимать решение, где базироваться и продолжать готовиться. «В Донецке начали говорить, что город закроют и никто не сможет выехать. Я позвонил президенту клуба и сказал об этом. От ответил: "Собирайте вещи и уезжайте"», – продолжает Санжар.

«Ребята бросали в автобус все, что могли забрать, и выехали из города. Мы даже не понимали, куда едем. Изначально мы отправились в Харьков, чтобы поселиться в каком-то пансионате. Пока я на машине поехал за семьей, ребята позвонили и сказали, что условия в пансионате очень плохие, они не хотели там даже ночевать. Я опять позвонил президенту, который сказал, чтобы мы ехали в Киев. Все решалось прямо в дороге. Мы оказались на базе в Счастливом под Киевом. Там команда осела, все размещались, были поля для тренировок, нормальные условия, все начали снимать себе квартиры, жилье. Так "Олимпик" оказался в Киеве», – резюмировал главный тренер команды.