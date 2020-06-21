После покушений боится ехать домой: Экс-пленницу «ДНР», подорвавшуюся на растяжке, скоро выпишут из больницы

Бывшая пленница «ДНР» Валентина Бучок, которая на днях подорвалась на растяжке в Донецкой области, сейчас чувствует себя не очень хорошо, однако уже в ближайшее время ее могут выписать из больницы. Женщина переживает, что ей опять придется возвращаться в небезопасный поселок. Об этом рассказал руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко, передает «Громадське радіо».

«Сейчас Валентина не очень хорошо себя чувствует, пока не может ходить, ей требуется лечение. Говорит, такое ощущение, что по ней проехал асфальтовый каток. Хорошо, что у нее не повреждены кости – в основном у Валентины осколочные ранения и повреждения мягких тканей. Находится она в больнице в Константиновке. Врачи планируют в ближайшие дни ее выписать, но мне это пока сложно представить, учитывая ее состояние», – говорит он.

И добавляет, что возвращаться домой женщине опасно, ведь это было уже не первое нападение.

«Одна из самых больших проблем – куда ее возвращать. Однозначно, что в село Иванополье, где она взорвалась, возвращать ее нельзя. Государство должно позаботиться о ее безопасности, возможно, стоило бы ее перевести в какой-то госпиталь, в Феофанию, чтобы сначала она могла улучшить свое здоровье. А потом – подумать о жилье для женщины. Ей якобы должны предоставить охрану – однако это пока неподтвержденная информация», – отмечает правозащитник.

По словам Щербаченко, растяжка была привязана к воротам. Взрыв произошел, когда Валентина Бучок попыталась их открыть: «Двор разделен на две части – есть так называемый задний двор с небольшой калиткой. Собственно, когда она, вероятно, открыла калитку – и произошел взрыв. Она упала, но смогла добраться домой и вызвать "скорую", потом позвонила родным и мне», – говорит Щербаченко.

Валентина Бучок связывает это нападение со своей гражданской позицией, своим содержанием в плену «ДНР», а также с тем, что она дает показания.

«Угрозы ей поступали еще там – ее предупреждали, что от нее ожидают молчание, однако Валентина не такой человек… Ей давно поступали эти знаки, пытались запугивать – котов ее отравили, дом поджигали, даже нашли гранату во дворе. Однако правоохранители на это не реагировали», – продолжает правозащитник.

Как сообщалось ранее, 20 июня во дворе своего дома в Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.) подорвалась на растяжке переселенка из Донецка, освобожденная из плена «ДНР», Валентина Бучок. Женщина получила осколочные ранения практически всего тела, но выжила. Ее прооперировали в больнице в Константиновке и уже вечером она пришла в сознание.

Это уже не первое покушение на бывшую пленницу «ДНР». Она связывает это с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью, что это дело рук «бандитов из Донецка». Сначала Бучок запугивали: в мае 2018 года ей подожгли дом, в декабре 2018 года убили котов, одного из которых женщине передали из Донецка. Осенью 2019 года во двор подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву.

В «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже» и удерживали в плену почти год. 27 декабря 2017 года ее освободили в хода обмена пленными.