В «ДНР» установили новые правила выезда в Россию, Украину и «ЛНР»

Сегодня, 21 июня, «глава ДНР» Денис Пушилин внес изменения в «указ», которым определяется выезд/въезд из «республики». Также указано, что при выезде из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию нужно будет подписывать уведомление о невозможности возвращения.

Теперь выезд из «ДНР» разрешен следующим категориям.

В Россию:

гражданам РФ, независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории Российской Федерации;

организованным группам лиц для приобретения гражданства РФ;

лицам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства);

водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте.

При этом жители, которые в течение одного дня выезжают в РФ и возвращаются обратно в «ДНР», могут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

В «ЛНР»:

лицам, имеющим постоянную или временную регистрацию в «ЛНР»;

лицам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства);

водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте.

При наличии иных обстоятельств решение о выезде принимается штабом «ДНР» по предотвращению COVID-19.

Также в «указе» говорится, что выезд на подконтрольную Украинетерриторию и въезд в «республику» на период карантина будет осуществляться только через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка».

Так, выезд из «ДНР» на КПП «Еленовка» начинается с 22 июня ежедневно с 09:00 до 18:00 «при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) на территорию Донецкой народной республики до улучшения эпидемической ситуации».

Въезд в «ДНР» через КПП «Еленовка» разрешен с 25 июня:

лицам, имеющим регистрацию в «ДНР» либо удостоверение на постоянное проживание в «ДНР» или адресную справку, подтверждающую регистрацию в «ДНР»;

но только при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств;

и в соответствии со списком лиц, утвержденных штабом по COVID-19.

«Пропуск граждан, указанных в настоящем подпункте осуществляется по мере утверждения штабом списков в дни, определенные штабом, с 09:00 до 18:00», – говорится в «указе».

Как сообщалось ранее, сегодня штаб «ДНР» заявил, что с 22 июня в одностороннем порядке открывает свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». На период карантина данный украинский пункт пропуска не работает.

В штабе ООС отреагировали, что не будут 22 июня открывать КПВВ «Новотроицкое». В Донецкой области как и ранее пропуск на период карантина продолжится через КПВВ «Марьинка», при этом работу которого отказывается возобновлять «ДНР».