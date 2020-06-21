В «ДНР» установили новые правила выезда в Россию, Украину и «ЛНР»

Сегодня, 21 июня, «глава ДНР» Денис Пушилин внес изменения в «указ», которым определяется выезд/въезд из «республики». Также указано, что при выезде из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию нужно будет подписывать уведомление о невозможности возвращения.
Теперь выезд из «ДНР» разрешен следующим категориям.
В Россию:
- гражданам РФ, независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории Российской Федерации;
- организованным группам лиц для приобретения гражданства РФ;
- лицам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства);
- водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте.
При этом жители, которые в течение одного дня выезжают в РФ и возвращаются обратно в «ДНР», могут не соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
В «ЛНР»:
- лицам, имеющим постоянную или временную регистрацию в «ЛНР»;
- лицам, имеющим уважительные причины для выезда: служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства);
- водителям, осуществляющим грузовые перевозки, и лицам, сопровождающим груз на грузовом автотранспорте.
При наличии иных обстоятельств решение о выезде принимается штабом «ДНР» по предотвращению COVID-19.
Также в «указе» говорится, что выезд на подконтрольную Украинетерриторию и въезд в «республику» на период карантина будет осуществляться только через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка».
Так, выезд из «ДНР» на КПП «Еленовка» начинается с 22 июня ежедневно с 09:00 до 18:00 «при условии обязательного подписания уведомления о невозможности въезда (возвращения) на территорию Донецкой народной республики до улучшения эпидемической ситуации».
Въезд в «ДНР» через КПП «Еленовка» разрешен с 25 июня:
- лицам, имеющим регистрацию в «ДНР» либо удостоверение на постоянное проживание в «ДНР» или адресную справку, подтверждающую регистрацию в «ДНР»;
- но только при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств;
- и в соответствии со списком лиц, утвержденных штабом по COVID-19.
«Пропуск граждан, указанных в настоящем подпункте осуществляется по мере утверждения штабом списков в дни, определенные штабом, с 09:00 до 18:00», – говорится в «указе».
Как сообщалось ранее, сегодня штаб «ДНР» заявил, что с 22 июня в одностороннем порядке открывает свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». На период карантина данный украинский пункт пропуска не работает.
В штабе ООС отреагировали, что не будут 22 июня открывать КПВВ «Новотроицкое». В Донецкой области как и ранее пропуск на период карантина продолжится через КПВВ «Марьинка», при этом работу которого отказывается возобновлять «ДНР».