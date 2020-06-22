У Hyundai левое крыло и колесо влипло внутрь: В Донецке показали аварию (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло 2 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Одна авария произошла в микрорайоне Боссе: 19 июня столкнулись 2 легковых автомобиля.

«"Фолькс" влетел строго в левую сторону "Хендаю". "Фолькс" снес себе _левую_ сторону до задней двери! От удара "Хендай" на месте развернуло против его движения. У "Хендая" левое крыло и колесо влипло внутрь. "Фолькс" повернуло на 90 градусов, он сбил ограду, перелетел высокий бордюр и вылетел на тротуар», – рассказывает о деталях аварии дончанин.

Еще одна авария произошла на трассе «Макеевка-Донецк»: мотоциклист сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшей первую помощь оказывали очевидцы. Состояние женщины неизвестно, ее увезла «скорая».