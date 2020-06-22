Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Зеленский обещает обратиться в международные суды, если Иран не выполнит обещания

Киев будет подаваться в международные суды, если Тегеран будет продолжать оттягивать выполнение своих обещаний в связи с катастрофой самолета Boeing-737 «Международных линий Украины» («МАУ»). Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, пишет УНН.

«Надеюсь, что как итог, мы будем рассчитывать на результативное поведение правительства Ирана. Потому что они не только не хотят возвращать нам „черные ящики". Речь идет также и про их (другие) обязательства. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации ... Они должны делать то, что пообещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды», – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.