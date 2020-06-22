Лечение почечной недостаточности в Мариуполе: Сколько стоит процедура и как обращаются с пациентами (Видео)

Отец Марины в свое время проходил процедуры в отделении нефрологии и диализа больницы в Мариуполе, так как имел проблемы с почками. Мужчина уже умер, а его дочь недовольна, как обращались с больным отцом. Теперь переживает о других пациентах.

«Я видела со стороны персонала – почему халатность? Да потому что людям не говорят, что все будет хорошо. Каким-то просто добрым словом поддержать человека, который туда пришел, чтобы дальше жить. На них смотрят и говорят, что они "отработанный материал", "ходячие мертвецы"», – говорит жительница Мариуполя.

Отделение работает уже 13 лет. По словам старшей медсестры Оксаны Артемовой, работа очень сложна, поэтому персонал подбирают тщательно. «Пациенты к нам обращаются не только с почечной недостаточностью, но и со всеми своими проблемами. Пытаемся угодить во всех мелочах и не вступать с пациентами в конфликтные ситуации», – уверяет она.

Много лет Анатолий проходит трижды в неделю очищение крови. Ради собственной жизни делает все, что назначает врач. «У нас очень хороший персонал. Такие больные – это, вообще-то, своеобразные люди, они могут жаловаться на все, что угодно… (Медработники) всегда подскажут, расскажут, иногда и приструнить могут, если нарушаешь», – рассказывает пациент.

Сейчас в отделении – 93 пациента. Принимают их в несколько смен. Процедура длится 4 часа под наблюдением медиков. «Если есть необходимость, тяжесть пациента требует проведения дополнительных процедур, то, соответственно, делается столько, сколько необходимо. Это что касается хронической почечной недостаточности», – рассказывает заведующий отделения госпитальной нефрологии и диализа Александр Жук.

Стоимость одной процедуры – более 2-х тыс. грн, но всем пациентам ее делают бесплатно. А если больных что-то не устраивает, они могут поехать в любой город Украины и лечиться там, так как по новым правилам прописка не имеет значения и можно выбрать специалиста, которому доверяешь.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»