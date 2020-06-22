Дело MH17: В Гааге возобновляются судебные слушания

Очередные слушания по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, возобновятся сегодня, 22 июня, в окружном суде города Гаага. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Предыдущий этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось, нидерландская прокуратура выразила надежду, что окружной суд Гааги сможет осенью приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17.

«Сторона обвинения хотела бы, чтобы рассмотрение дела по существу стартовало осенью – в октябре или ноябре», – говорится в опубликованном судом сообщении по итогам прошедших слушаний.

При этом в прокуратуре считают, что если защита не будет готова к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Наконец, прокуратура надеется, что до 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ей требуется для подготовки к дальнейшим слушаниям.

Защита же, со своей стороны, как отмечали в суде, ранее «призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу... Защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее».

Сторона защиты подробно объяснила, что на изучение итогов многолетнего расследования обстоятельств катастрофы у нее уйдет очень много времени. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса COVID-19 затруднены контакты как с подзащитным Олегом Пулатовым, так и с экспертами в различных областях.

10 июня в нидерландской прокуратуре заявили, что не обнаружили никаких факторов, которые бы позволяли исключить кого-то из списка фигурантов дела о крушении пассажирского Boeing на востоке Украины в 2014 году.

Изначально слушания были прерваны в марте из-за вспышки коронавируса в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines на Украине отложили до лета.

Разбирательство ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу до 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель – глава военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».