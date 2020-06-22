Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 2-е украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

рядом с Крымским, Зализным и поселком Шумы (Торецк) – из минометов калибрами 120 мм и 82 м, станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:

неподалеку Авдеевки – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, НВФ, применив противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибром 152 мм, подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в Бердянском. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Вследствие обстрелов НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток зафиксированы 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Противник в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи хутора Вольный (Золотое-4) открывал огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы калибром 120 мм противник применил у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления украинских военнослужащих неподалеку Попасной противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский воин получил ранения.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 102 единицы. Применялась гаубичная артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Под огнем на донецком направлении оказались районы поселков Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, шахты "Трудовская" и Александровка, а также районы поселков шахты 6/7 и им. Гагарина – на горловском направлении. Накануне мирная жительница поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка была ранена в результате обстрела. Кроме того, 3 дома были повреждены на северо-западе Горловки».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.