COVID-19: За сутки в Украине заболел 681 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболел 681 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболел 681 человек. Из них 45 детей и 48 медработников. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. При этом выздоровели 133 пациента. В целом за все время пандемии заболел 37241 человек. Из которых 2735 – детей, а также 6046 медработников. При этом в целом выздоровели 16642 человека. Летальных случаев 1012», – сказал министр.

Максим Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости зарегистрировано во Львовской (200), Ровенской (91), Волынской (70) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 362 случая COVID-19, в Луганской – 72.