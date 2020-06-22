В ВСУ за сутки выявили 3 случая COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлены 3 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«Из них 3 военнослужащих находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы (Ровенская область – 1 человек и Житомирская – 2 человека). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 143 человека. Всего за время пандемии выздоровели 264 человека, летальных случаев – 5. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 420 человек. У 14 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.