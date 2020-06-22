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На Луганщине 4 человека лечатся от COVID-19 в стационаре (Карта)

22.06.20 11:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Луганской области не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 22 июня в области зарегистрированы 72 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Последний случай коронавирусной инфекции зарегистрирован у жителя г. Северодонецк, который въехал через границу с РФ и находился на самоизоляции.

Всего продолжают лечение 19 человек: 4 – в стационаре, 15 – амбулаторно. 53 человека выздоровели. Летальных случаев – 0.

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