На Луганщине 4 человека лечатся от COVID-19 в стационаре (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 22 июня в области зарегистрированы 72 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Последний случай коронавирусной инфекции зарегистрирован у жителя г. Северодонецк, который въехал через границу с РФ и находился на самоизоляции.

Всего продолжают лечение 19 человек: 4 – в стационаре, 15 – амбулаторно. 53 человека выздоровели. Летальных случаев – 0.