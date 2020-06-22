На месте находятся более сотни машин: В «ДНР» заявили об открытии КПП в Еленовке

В «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка» к югу от Донецка открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«С утра на месте находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и СЦКК. Обстановка в районе КПВВ спокойная. Выехать из ДНР могут граждане по предварительно согласованным спискам с межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В последующем будут определены категории особо нуждающихся в проезде», – уверяют в «ДНР».

«На месте сейчас находятся более сотни машин с желающими проехать в Украину», – добавляют в «республике».

Там также сообщают, что режим работы КПП – ежедневный, с 9:00 до 18:00. С 25 июня пункт планируется открыть для въезда. Вернуться с подконтрольной украинским властям территории станет возможным «при согласии соблюдать карантинные мероприятия и по согласованию со штабом».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что с 22 июня открывают свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». На период карантина данный украинский пункт пропуска не работает.

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения было невозможно.

19 июня в «ДНР» поставили украинской стороне ультиматум, что если Киев с ними напрямую не обсудит вопросы пересечения линии разграничения, то с 22 июня они в одностороннем порядке откроют один из своих КПП. Правда, в заявлении не уточнялось, работу какого контрольно-пропускного пункта хотят возобновить.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.