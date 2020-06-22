КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей, – ДонОГА (Фото)

Первые машины прибыли на КПВВ «Новотроицкое» с временно неподконтрольной украинским территории. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Первые две машины отправились с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска», – говорится в сообщении.

В ДонОГА также напомнили, что граждане, которые проследуют с временно неподконтрольной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

«Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения было невозможно.

19 июня в «ДНР» поставили украинской стороне ультиматум, что если Киев с ними напрямую не обсудит вопросы пересечения линии разграничения, то с 22 июня они в одностороннем порядке откроют один из своих КПП. Правда, в заявлении не уточнялось, работу какого контрольно-пропускного пункта хотят возобновить.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.