Не так, как по Артема: В Донецке показали, как работает бизнес на Университетской (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал одну из центральных улиц города – Университетскую.

По его словам, в отличие от главной городской улицы – улицы Артема – Университетская более оживлена. Ее протяженность – примерно 5,5 км.

Дончанин начал путь на авто у ТЦ «Золотое кольцо», миновал остановку «Парк Щербакова», гостиницу Park Inn (на б. Пушкина), где расположена штаб-квартира ОБСЕ. В начале улицы, как и на Артема, большинство магазинчиков закрыты. Зачастую окна первых этажей забиты плитами ОСБ.

Чуть дальше уже практически каждое помещение занято под какой-либо бизнес. «Не так, как по улице Артема – не функционирует. Здесь, наоборот – кипит работа», – сообщил дончанин.

Он проехал мимо первого корпуса «Донецкого национального университета», железнодорожных касс, «белого дома». Житель Донецка отметил, что «трафик на дороге присутствует», а также обратил внимание на «множество роз».

Далее он миновал кинотеатр «Звездочка», Парк кованых фигур.

По словам дончанина, много магазинчиков закрылись в 2014-2015 годах, а потом они стали активно открываться. «Да, кое-где можно встретить и аренду, и продажу помещений», – сообщил мужчина.

Он рассказал, что на улице есть участок, где были расположены банки – теперь помещения опечатаны. В здании налоговой и облстата работают «республиканские» «учреждения».

В части Университетской, которая находится дальше, располагались различные автосервисы и автосалоны – работает только часть из них. В районе «Донецк Сити», к концу улицы, уже можно увидеть все больше и больше закрытых магазинов.

Дончанин завершил экскурсию, въехав под мост, где Университетская переходит в Киевский проспект.