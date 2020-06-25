«Стирол» заснул тихим сном: Житель Горловки показал завод-гигант (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег побывал в Калининском районе города. Запечатленными кадрами горловчанин поделился в соцсети.

В частности, мужчина показал, как сегодня выглядит химический завод-гигант «Стирол» – предприятие, на котором до войны трудились почти 5 тыс. человек, сегодня не работает (за исключением одного цеха). Горловчанин продемонстрировал большую башню в цеху по производству карбамида, а также 3 башни в цеху по производству селитры.

Также мужчина проехал на велосипеде по ул. Углегорское шоссе в сторону Калиновки.

В комментариях горловчане обращают внимание на заросшие обочины дороги, которые раньше всегда приводились в порядок сотрудниками «Стирола». Также люди пишут о том, что сожалеют об остановке работы предприятия-гиганта. «Очень жаль, что людям теперь негде работать. "Стирол" просто заснул тихим сном и неизвестно, когда выйдет со спячки. Хоть бы остался в живых, чтобы его не постигла такая же участь, как шахты Горловки», – отмечают люди.

Напомним, что концерн «Стирол» (входил в холдинг Ostchem) до начала вооруженного конфликта на Донбассе был крупнейшим в Украине производителем минеральных удобрений, поставлял на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. ПАО «Концерн "Стирол"» формировал до 40% бюджета Донецкой области. После захвата Горловки незаконными вооруженными формированиями 8 мая 2014 года концерн приостановил производство.

Начиная с февраля 2017 года «власти ДНР» регулярно заявляют о готовности запустить химический гигант. В марте завод «национализировали» и он перешел под контроль «министерства промышленности и торговли ДНР», из украинской компании ПАО «Концерн "Стирол"» перевелись лишь 82 человека (в мирное время здесь трудилось 4,5 тыс. чел.), в июле 2017 года в штате числились уже 515 чел. В мае 2017 года обещали до конца лета запустить 50% мощности «Стирола». В декабре 2017 года заявляли о предстоящем запуске завода в 1-й половине 2018 года. Однако предприятие так и не заработало в полном объеме. Единственное, что удалось «республике» – запустить лишь цех по производству пластиковых стаканчиков.

В марте 2020 года «министр промышленности и торговли ДНР» заявил, что рассматривается возможность полной консервации «Стирола».