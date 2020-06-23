9 этажей на шахтных выработках: Житель Горловки показал «экспериментальный» дом (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Станислав вместе с женой Ритой побывал у «экспериментального» дома по ул. Ленина. Об этом доме горловчанин рассказал в соцсети.

По его словам, здание было построено в середине 70-х, в нем 9 этажей. Дом назвали «экспериментальным», потому что он строился на шахтных выработках. Было неясно, сможет ли здание выстоять, и какое-то время его даже не заселяли.

Затем дом заселили, и он стал считаться элитным. «Был он построен на месте бараков. Вот именно на этом месте, где сейчас стоит дом, были бараки», – сообщил Станислав.

Рядом с девятиэтажкой находится техномаркет «Планета» – он также расположен на месте, где были бараки. В то время в этом районе были столовая, парикмахерская, клуб, во дворах находились винные погреба, склады, где вино хранилось в бочках.

Район раньше назывался ФЗО – в честь школы фабрично-заводского обучения, находившейся неподалеку. Сейчас это район «экспериментального» дома.

Напротив этого дома, по словам горловчанина, находился 10-й гастроном – он занимал весь первый этаж трехэтажки. Житель Горловки рассказал, что внутри было красиво, была уложена кафельная плитка на полу и стенах. «Это было очень бойкое место, всегда было много товара и людей», – сообщил он.

Также мужчина продемонстрировал двор дома. Неподалеку находится ресторан «Баязет», его построили на месте бывшего пивного бара. В баре продавали бочковое пиво. «И здесь всегда было много народа», – сообщил Станислав.

По ул. Ленина вблизи «экспериментального» дома находится много 2-3 этажных старых жилых зданий. Горловчанин отметил, что на время постройки здания здесь уже была трамвайная линия, по которой ходили трамваи из 2-х вагонов.