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В «ДНР» скончались еще два человека с COVID-19

22.06.20 11:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки зафиксированы 2 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«21 июня исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина 68 лет и женщина 59 лет», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 22 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1003:

  • на лечении – 663 пациента,
  • выписаны – 278 человек,
  • летальных случаев – 62.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 22 июня в Украине коронавирусом заболел 37 241 человек (16 642 пациента выздоровели, 1012 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 72 инфицированных СOVID-19 (53 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 471 заразившийся (выздоровел 421 человек, летальных случаев – 11).

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