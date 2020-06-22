Непогода на Донетчине: Энергетики за выходные восстановили энергоснабжение 21 населенного пункта

Ливневые дожди и грозы на выходных стали причиной ряда отключений на Донетчине. С вечера пятницы, 19 июня, ДТЕК Донецкие электросети восстановил энергоснабжение 21 населенного пункта. Два из них были подключены сегодня утром. Специалисты энергокомпании работают над восстановлением энергоснабжения еще 4 населенных пунктов. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба компании.

«За выходные наши сотрудники подключили 143 трансформаторных подстанции и распределительных пункта, 15 линий электропередач. И вернули свет жителям 21 населенного пункта, пострадавшего от непогоды. Надежность электроснабжения и комфорт наших клиентов – наша основная задача. Мы заботимся о наших клиентах», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Пока остаются обесточенными:

Великоновоселковский район – село Улаклы;

Селидовский район – села Берестки, Терны, Лиман.

В пресс-службе также напомнили, что информацию об отключениях можно проверить на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения».

«Если ваш адрес там есть – энергетики знают об отключении. Если вы не нашли свой адрес – оставьте сообщение на сайте компании в этом же разделе, либо звоните в колл-центр (0629) 450 473, (099/096) 4500473, или пишите в личные сообщения на странице ДТЭК Донецкие электросети в соцсети Facebook», – отметили в компании.