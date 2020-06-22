Думаю, нам не о чем спорить: Зеленский сделал заявление по Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память миллионов украинцев, погибших во время Второй мировой войны. Об этом глава государства сегодня, 22 июня, написал в своем Telegram-канале.

Президент напомнил, что в сентябре 1939 года Вторая мировая война пришла на украинскую землю, когда Львов, Самбор и Дрогобыч подверглись бомбардировкам немецкой авиацией, а 22 июня 1941 года война пришла в украинскую столицу – 79 лет назад, в четыре часа утра, нацистские самолеты сбросили первые бомбы на Киев.

«Сегодня, в День скорби и чествования памяти жертв войны, мы вспоминаем всех украинцев, пострадавших от крупнейшей катастрофы ХХ века. Украина потеряла во Второй мировой около 10 миллионов человеческих жизней. Из-за войны не родилось почти 13 миллионов детей. Никогда в истории мы не платили большей цены за то, чтобы остаться народом, нацией. К сожалению, та война и до сих пор порождает много споров в обществе. Споров о том, была ли она "своей" или "чужой". Думаю, нам не о чем спорить. Та война так или иначе затронула каждую украинскую семью. Она дала нам горький опыт утраты и опыт подвига, что вдохновляет. Мы будем вечно помнить каждого, кто погиб, – военных и гражданских, мужчин, женщин и детей. Помнить о том, что мы не только выжили в той страшной войне, но и впоследствии получили собственное государство. И наш долг – превратить его в мирную и счастливую страну для каждого украинца», – написал Владимир Зеленский.