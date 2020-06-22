В «ДНР» сообщили, почему открыли именно КПП «Еленовка»

В «ДНР» выбрали для открытия КПП «Еленовка», поскольку он оснащен всем необходимым для комфортного пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 22 июня, заявила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«Этот пункт, Еленовка, хорошо оборудован, здесь большая пропускная способность, он оснащен всем необходимым для более комфортного перехода границы», – уверяет Морозова.

Она также добавила, что «открытие КПВВ стало вынужденной мерой, власти ДНР пошли на это, поскольку украинская сторона около двух месяцев отказывалась идти на прямой диалог с республикой в деле разработки концепции открытия КПВВ».

Также Морозова утверждает, что украинской стороне было отправлено и письменное уведомление о сегодняшнем открытии КПП.

Напомним, в «ДНР» сегодня, 22 июня, КПП «Еленовка», который расположен на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое», открылся для выезда людей на подконтрольную украинским властям территорию. Также сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения было невозможно.