На Луганщине завершают ремонт одной из главных транспортных магистралей (Фото)

На дороге Н-26 между населенными пунктами Сватово – Мостки (Луганская обл.) наносят разметку. Это заключительная стадия работ на дороге, которая является одной из главных транспортных магистралей Луганщины. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В ближайшие дни дорожники завершат нанесение горизонтальной разметки и установят дорожные знаки.

В пресс-службе напомнили, что 1 марта текущего года Луганщина официально присоединилась к масштабной кампании по восстановлению дорожной инфраструктуры Украины «Большая стройка». Работы начались именно здесь. На участке было проведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка основы органо-минеральной смеси. Затем положены 2 слоя асфальтобетона. Кроме того, выполнены работы по планированию обочин и вырубке поросли.