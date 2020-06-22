Кириленко рассказал о ситуации на КПВВ «Новотроицкое» (Фото)

Через КПВВ «Новотроицкое на подконтрольную украинским властям территорию проследовали три автомобиля. В сторону неподконтрольной территории пограничники пропустили двух женщин и мужчину. Об этом сегодня, 22 июня, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Сегодня начал работу и КПВВ "Новотроицкое". По состоянию на сейчас на территорию свободной Украины заехали три автомобиля, в сторону оккупированной территории украинские пограничники пропустили двух женщин и мужчину. Пропустят ли их оккупанты – пока неизвестно», – написал Кириленко.

Также руководитель Донецкой ОГА опубликовал фотографии с КПВВ.

Фото: Telegram-канал Павла Кириленко

Ранее сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения было невозможно.

19 июня в «ДНР» поставили украинской стороне ультиматум, что если Киев с ними напрямую не обсудит вопросы пересечения линии разграничения, то с 22 июня они в одностороннем порядке откроют один из своих КПП. Правда, в заявлении не уточнялось, работу какого контрольно-пропускного пункта хотят возобновить.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.