Возобновление работы КПВВ «Новотроицкое»: В Госпогранслужбе рассказали детали

По распоряжению командующего операции Объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ «Новотроицкое». Сегодня, 22 июня, в данном контрольном пункте въезда-выезда с 09:00 до 18:00 будет осуществляться пропуск. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В пограничном ведомстве отметили, что из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск людей на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

В пресс-службе проинформировали, что для пересечения линии разграничения на КПВВ люди будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольном пункте сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

«Кроме того граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный скрининг температуры тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Также стоит учесть, что граждане будут пропускаться с временно оккупированной территории только при условии прохождения самоизоляции, с использованием приложения "Дій вдома"», – подчеркнули в Госпогранслужбе.

В ведомстве также добавили, что по состоянию на 12:00 со временно неподконтрольной украинским властям территории через КПВВ «Новотроицкое» прибыли 13 человек, в том числе двое выпускников школ для участия в ВНО. На временно неподконтрольную территорию проследовали 3 человека.

Ранее сообщалось, что КПВВ «Новотроицкое» начал пропуск людей.

Напомним, что украинская сторона с 10 июня в Донецкой области открыла КПВВ «Марьинка». При этом «ДНР» не возобновила работу на данном транспортном коридоре КПП «Александровка», поэтому пересечь линию разграничения было невозможно.

19 июня в «ДНР» поставили украинской стороне ультиматум, что если Киев с ними напрямую не обсудит вопросы пересечения линии разграничения, то с 22 июня они в одностороннем порядке откроют один из своих КПП. Правда, в заявлении не уточнялось, работу какого контрольно-пропускного пункта хотят возобновить.

С 19 июня «ЛНР» открыла для пересечения свой участок линии разграничения. В «ДНР» это сделать отказались.